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İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 7 Haziran Pazar hava durumu...

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 7 Haziran Pazar hava durumu...

07.06.2020, 09:54