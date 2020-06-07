Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde sıcaklıklar artarken hangi illerde yağış bekleniyor? Hafta sonu yasağının kaldırılmasının ardından plan yapanlar haa durumunu da merak ediyor. İşte 7 Haziran Pazar hava durumu...
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 7 Haziran Pazar hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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