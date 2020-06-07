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Haberler Yaşam İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 7 Haziran Pazar hava durumu...

'de bugün hava nasıl olacak? 'den son dakika uyarısı! 7 Haziran Pazar ...

Bugün 'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra , , ve çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 7 Haziran Pazar ...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 7 Haziran Pazar hava durumu...

07.06.2020, 09:54

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde sıcaklıklar artarken hangi illerde yağış bekleniyor? Hafta sonu yasağının kaldırılmasının ardından plan yapanlar haa durumunu da merak ediyor. İşte 7 Haziran Pazar ...

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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