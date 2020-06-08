Felç riskine karşı enginar tüketin

Vücudunuz için birçok faydası bulunan ve bir tür devedikeni olan enginar, bağışıklık sistemini güçlendirmede, kolesterolü düşürmede ve ateroskleroz, kalp krizi, felç gibi hastalıklara karşı koruyucu kalkan görevi görür. Antioksidan, vitamin ve mineral açısından zengin olmasından dolayı dolaşım ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olan enginar ayrıca, kanı temizler, kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü dengeler.