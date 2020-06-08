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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 8 Haziran Pazartesi hava durumu....

İzmir ! 'den son dakika uyarısı! İşte 8 Haziran Pazartesi hava durumu....

? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Hangi illerde sıcaklıklar artacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu çevreleri ile ,Giresun, Trabzon ve 'nin iç kesimleri, 'nin doğusu, Adana ve K. Maraş'ın kuzeyi, Sivas'ın güneyi ile Malatya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 8 Haziran Pazartesi ...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 8 Haziran Pazartesi hava durumu....

08.06.2020, 09:39

Yaz sıcaklarının kendini iyiden iyiye hissettirmesi ve normalleşme süreci ile birlikte tatil planları da yapılmaya başladı. Tatil için Ege'yi tercih edecek olanlar İzmir, Muğla hava durumlarını araştırıyor. İzmir'de hava sıcaklığı ne kadar? Muğla'da yağış var mı? gibi sorular sıklıkla merak ediliyor. Peki ? İşte 8 Haziran Pazartesi ...

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, güneybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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