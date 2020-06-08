İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 8 Haziran Pazartesi hava durumu....

Yaz sıcaklarının kendini iyiden iyiye hissettirmesi ve normalleşme süreci ile birlikte tatil planları da yapılmaya başladı. Tatil için Ege'yi tercih edecek olanlar İzmir, Muğla hava durumlarını araştırıyor. İzmir'de hava sıcaklığı ne kadar? Muğla'da yağış var mı? gibi sorular sıklıkla merak ediliyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 8 Haziran Pazartesi hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, güneybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.