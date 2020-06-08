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Haberler Yaşam Koca’dan balıkçılara: ‘Rast gelmesin’

Koca’dan balıkçılara: ‘Rast gelmesin’

Koca’dan balıkçılara: ‘Rast gelmesin’
Giriş Tarihi: 8.6.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından önceki gün paylaştığı fotoğraf hakkında, "Galata Köprüsü'nde bugün çekilen fotoğraftan anladığımıza göre, balıkçılar arasında 1.5 metre mesafe kuralına uyulmamış. Kovalar dolmuş mu, bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar maskesiz, mesafesiz risk altındadır. Rast gelmesin" dedi. BAKAN Fahrettin Koca, yine Twitter hesabından, Moda sahilinde eğlenenlerin videosunu da paylaşarak, şunları kaydetti: "Son vakanın tedavi edildiği, salgınla mücadelenin geride risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştığı haberini alan vatandaşlarımız kutlamalara başladı. Bu habere daha var. Çok fazla normalleşmeyelim. Maske ve mesafe kuralına moda olarak uyalım."

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