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Haberler Yaşam Laparoskopik cerrahi iyileşmeyi hızlandırıyor

Laparoskopik cerrahi iyileşmeyi hızlandırıyor

Laparoskopik cerrahi iyileşmeyi hızlandırıyor
Giriş Tarihi: 8.6.2020

Kalın bağırsak ve rektum hastalıklarının cerrahi tedavisinin, bu alanda özel uzmanlık gerektiren bir alan olduğunu belirten İzmir Kolorektal Cerrahi- KRC'nin deneyimli Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. A.Emre Canda, "Birkaç yıl öncesine kadar kanser karın bölgesine yayıldığında yapılacak bir şey kalmıyordu. Özellikle kolon ve rektum kanserleri, kabızlık, polip gibi hastalıklarda kapalı ameliyatlar yani laparoskopik cerrahi hastaların hızlı iyileşmesinde büyük rol oynuyor" dedi.

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PROF. Dr. A.Emre Canda ile birlikte İzmir Alsancak'ta açtıkları merkez hakkında konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cem Terzi, hastaların kolon, rektum ve anüs alanlarında bir rahatsızlık yaşadıklarında güvenle başvurabilecekleri bir adres olmak için yola çıktıklarını söyledi. Terzi, kolon ve rektum kanseri başta olmak üzere bağırsak hastalıkları, karın bölgesine sıçramış kanserler, karın içi sıcak kemoterapi (HİPEK) ve hemoroid, fistül gibi anal bölge hastalıklarında hizmet sunduklarını belirtti.

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