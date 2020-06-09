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Haberler Yaşam Annesinin başından bir an bile ayrılmadı

Annesinin başından bir an bile ayrılmadı

İstanbul Arnavutköy'de dün 09.30 sıralarında ve eşi (55) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Annesinin başından bir an bile ayrılmadı
Giriş Tarihi: 9.6.2020

Tartışmanın ardından kadın sokağa çıktı. Eşinin peşinden giden Veysi Çelik, pompalı tüfekle sokak ortasında kadına ateş açtı. Veysi Çelik bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek çevredekilerin engellemelerine rağmen tekrar kadına ateş açtı.

YEĞENİ SİLAHI ELİNDEN ALDI
Bu sırada orada olan yeğeni, Veysi Çelik'in elinden silahı aldı. 5 çocuk annesi Hatice Çelik ise hayatını kaybetti. Hatice Çelik'in oğlu annesinin başında gözyaşı döktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Dehşet anı çevredekiler tarafından görüntülendi. Saldırganın tüm engelleme çabalarına rağmen kadına ateş ettiği görüldü.


Annesi gözleri önünde babası tarafından öldürülen genç, cenazenin başında uzun süre gözyaşı döktü.

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