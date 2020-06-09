Esra Erol'da canlı izle 9 Haziran Salı!

Esra Erol'da bugün hangi konular ele alınacak? Konuklar kim olacak? 15 yaşındaki kızımı, babası bana bir senedir göstermiyor ve kızımı yeğeniyle evlendirmeye çalışıyor diyen Meniş Hanım'ın isyanı. Kızını isteyen Meniş Hanım'ın iddiaları çok konuşulacak! Türkiye onları konuştu! Türkiye onların alacağı kararı bekliyor. Ezgi ne yapacak? Ailesinin yanına mı dönecek? 15 yaşındaki kızı doğum yaptı. 16 yaşındaki kızını evlendirdi. Yaşanan aile dramı herkesi şok etti. Yayın ihbar kabul edildi. Emniyet güçleri harekete geçti. Rafet Bey ile Hamide Hanım canlı yayında yüzleşti. İşte Esra Erol'da 9 Haziran Salı canlı izleme sayfası...

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ESRA EROL'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Ezgi ailesinin yanına mı dönecek, yoksa Hüseyin'le nikah masasına mı oturacak? 15 yaşındaki kızı doğum yaptı, 16 yaşındaki kızını evlendirdi! Yaşanan aile dramı herkesi şoke etti! '17 yaşındaki kızım Hatice, Hatay Reyhanlı'da yaşayan Bekir Şahin'in yanında, kızımdan 3 aydır haber alamıyorum' diyen Satı Bey'in isyanı! Bekir'in ailesi Satı Bey'i ne ile tehdit etti?