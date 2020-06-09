Günün önerisi! Baharatlı ve terbiyeli sebze çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

Ramazan ayında verdiğimiz yemek tariflerine devam ediyoruz. Bu tariflerin en önemli yanı, sağlıklı ve pratik olması. Hastalıkla mücadele ettiğimiz şu günlerde sağlığımıza her zamankinden daha fazla dikkat etmeliyiz. Bu yüzden sağlıklı beslenmeye de önem vermemiz gerekiyor. Bugünün çorba önerisinde, baharatlı ve terbiyeli sebze çorbası var. Bu çorbanın kokusu bile sizi etkilemeye yetecek, bizden söylemesi! Baharatlı ve terbiyeli sebze çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

Eti haşlamak için:

3 adet kuzu incik

1 adet soğan, 4 diş sarımsak

1'er adet çubuk tarçın ve yıldız anason

1 çay kaşığı tane yenibahar

1 dal taze kekik, 1 adet defne yaprağı

1'er çay kaşığı tane karabiber ve kişniş

Bir buçuk litre su, 1 tatlı kaşığı tuz

Çorba için:

2 çorba kaşığı tereyağı

3 adet havuç

6 adet bebek patates, 1 tatlı kaşığı tuz

1'er adet kereviz ve kereviz sapı

İki buçuk su bardağı sıcak su

Terbiyesi için:

1 adet limonun suyu

1 çorba kaşığı un

1 adet yumurtanın sarısı

Üzerine: 6 dal kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI

İncikleri bir tencereye alın. Üzerine su, iri doğranmış soğan kıyılmış sarımsak, tuz ve baharatları ekleyin. Etler kemiğinden ayrılana dek pişirin. Etleri tenceren alıp suyunu süzün ve iri parçalar halinde didikleyin. Tereyağını bir tencerede eritip eşit büyüklükte doğradığınız sebzeleri tuz ekleyerek hafifçe kavurun. Üzerine süzdüğünüz et suyunu ve suyu ekleyin, kaynamaya bırakın. Yaklaşık 10 dakika kaynadıktan sonra içine eti ekleyerek sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Terbiyesi için tüm malzemeyi çırpın. Yemeğin suyundan bir kepçe alarak pürüzsüz kıvama gelene dek karıştırın. Yavaşça çorbanın içine ekleyin. Bir-iki taşım kaynatın ve altını kapatın. Kıyılmış maydanoz ekleyerek servis yapın.