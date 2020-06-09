Hizmetlisini dövüp ormana bırakmıştı! Seren Serengil'e kötü haber

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Gulnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik, Seren Serengil'in 28 Mart 2020 tarihinde koronavirüs olduğu gerekçesi ile müvekkiline saldırdığını, saçından tutarak yere yatırdığını öne süren Avukat Çezik, müvekkilinin bahçeye kaçarak polisi aradığını belirtmişti. Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Tohma'nın da peşinden giderek telefonu elinden alıp onu tekrar içeriye soktuğunu ve Serengil'in müvekkilini tekrar darp ettiğini savunmuştu. Serengil'in müvekkiline hakaret ettiğini, eşyalarını parçaladığını savunan Avukat Çezik, müvekkilinin Serengil ve Tohma tarafından arabaya bindirilerek Beykoz Ormanı'na bırakıldığını, müvekkilinin oradan bir saat yürüdükten sonra otobüse binebildiğini iddia etmişti.





KORUMA TALEP ETTİ

Serengil hakkında başlatılan soruşturma kapsamında basında yer alan iddiaları yalanlamış ve kendisine kumpas kurulduğunu ifade etmişti. Serengil'in bu açıklamaları sonrası Beykoz Aile Mahkemesi'ne başvuran avukat Ali Çezik, Serengil'e karşı koruma kararı talep etti.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK KORUMA

Mahkeme Çezik'in başvurusu ardından Seren Serengil'in Gulnoza Mamatova'ya karşı tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunulmamasına, evine ve iş yerine yaklaşılmamasına cep telefonuyla da rahatsız edilmemesine karar verdi. Mahkeme, kararın 3 ay süreyle uygulanmasına hükmetti.

DİLEK YAMAN/ SABAH