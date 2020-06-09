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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji!den sağanak yağış uyarısı! İşte 9 Haziran Salı hava durumu...

! !den sağanak yağış uyarısı! İşte 9 Haziran Salı hava durumu...

'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı 'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, , Ankara, ve çevreleri ile 'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 9 Haziran Salı raporu...

İzmir hava durumu! Meteoroloji!den sağanak yağış uyarısı! İşte 9 Haziran Salı hava durumu...

09.06.2020, 09:42

'de yağış bekleniyor mu? Ege'de hava sıcaklıkları artacak mı? Hangi illerde yağış bekleniyor? soruları merak ediliyor. Bugün hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 9 Haziran Salı ...

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