İzmir'de yağış bekleniyor mu? Ege'de hava sıcaklıkları artacak mı? Hangi illerde yağış bekleniyor? soruları merak ediliyor. Bugün hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 9 Haziran Salı hava durumu...
İzmir hava durumu! Meteoroloji!den sağanak yağış uyarısı! İşte 9 Haziran Salı hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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