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Ölüme ağıt

’da 19 yaşındaki girdiği baraj gölünde boğuldu. ’da ise Hatice Çelik kocası tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. ’de ise çatı katında montaj yaparken dengesini kaybederek düşen Suat Güngör, hayatını kaybetti. Kardeşini, oğlunu, annesini kaybeden vatandaşlar ölenler için ağıt yaktı.

Ölüme ağıt
Giriş Tarihi: 9.6.2020

Adana'da arkadaşlarıyla birlikte göl kenarına gelen Alperen Karataş (19) serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre yüzen Alperen Karataş, ayağına kramp girince suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Karataş'ı kurtaramayan arkadaşları, kıyıya çıkarak polisi aradı.

CESEDİNİ YARIM SAAT ARADILAR
Bölgeye gelen dalgıç polisler, yaklaşık yarım saatlik aramanın ardından Karataş'ın cesedine ulaştı. Bir süre sonra olayı duyan Alperen'in ağabeyleri Mehmet ve Hüseyin Karataş, kardeşlerinin cesedini görünce sinir krizi geçirdi. Hüseyin Karataş, "Ben şimdi sensiz ne yapacağım, sana gitme dedim. Senin kalbini kırıp buraya gönderdim. Aklıma gelen başımıza geldi" diyerek kardeşinin cesedine sarılıp ağladı. Mehmet Karataş ise, "Kardeşim ben sensiz yapamam" diyerek gözyaşı döktü.

Ağabey Hüseyin Karataş, kardeşinin cenazesine sarılarak, "Ben sensiz ne yapacağım" diye feryat etti.

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