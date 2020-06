Sağlıklı bir yaz icin beslenme tüyoları

Yazın güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde ultraviyole ışınlara maruz kaldığınızda, cildinizde ve saçlarınızda kuruma, gözlerinizde bir takım hasarlar oluşabiliyor. Öte yandan bu dönemde kas krampları yaşamanız da oldukça olası. Ancak bu sorunlara neden olan yaz ayları, çok lezzetli ve besleyici besinleri de beraberinde getiriyor. Bu gibi durumları atlatmak için, sağlıklı besinlerden faydalanarak dikkatli tüketim yaparsanız mutlu bir yaz geçirebilirsiniz.

ŞEKERDEN UZAK DURUN

Yaz sıcaklarının getirdiği hasarı en aza indirmek için, günlük diyetinize doğru miktarlarda yemişler ve domatesi mutlaka eklemelisiniz. Eğer tatilde günün büyük bir çoğunluğunda ıslak mayo ile vakit geçiriyorsanız, mantar enfeksiyonlarına kapı aralamış oluyorsunuz. Böyle bir durumda bir an önce şekerli besinleri tüketmeyi kesmeniz gerekiyor. Tatlandırıcı eklenmiş çaylar yerine yeşil çay içmeniz de vücudunuza yapacağınız en büyük iyiliklerden olacaktır. İşte yaz hastalıklarından kurtulmak için beslenme tüyoları...



YIPRANAN SAÇLARI ZENGİN BESLENMEYLE CANLANDIRIN

Güneş, tuzlu su ve klor nedeniyle saçlarınız yıpranabilir. Bu durumda köfte, kuru baklagilli salatalar vb. protein bakımından zengin besinler alınmalıdır.Vitamin B5 barındıran yoğurt, avokado, vitamin B8 barındıran pişmiş yumurta bu süreçte tüketilebilir. Ayrıca, folik asit açısından zenginleştirilmiş gevrekler, yeşil yapraklı sebzeler ile saç kaybı önlenebilir.



KAS KRAMPLARINA KARŞI HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU

Kas krampları, fazla efor sarfedilen egzersizler ve vücudun susuz kalmasıyla oluşur. Özellikle sıcak havalarda yapılan aktivitelerde yeterince sıvı alınmadıysa, elektrolit dengesizlikleri olur ve kramplar ile sonuçlanır. Sodyum, potasyum ve kalsiyum terle kaybolan elektrolitlerdir. Bu nedenle bol su içilmeli. Hindistan cevizi suyu da bu bağlamda oldukça faydalı olacaktır.



SAĞLIKLI VE FORMDA BİR YAZ GEÇİRMEK İÇİN 5 ÖNERİ

1. Yaz sebze ve meyvelerinin keyfini çıkarın. Rengarenk alternatifleri değerlendirin ve çeşitlilik sağlayın.

2. Ara öğünleri kaçırmayın. Gün boyu enerjik kalmanızı sağlamanın yanı sıra fazla yemenizi de engeller.

3. Formunuzu korumak için, tükettiğiniz içeceklerin 100 kalorinin altında olmasına dikkat edin.

4. Güne 2 bardak su içerek başlayın ve gün içinde de yemek öncesi, sonrası, sırası gibi 1-2 bardak dağıtın.

5. Yiyeceğiniz öğünleri önceden planlayın. Bu sayede fazla tüketimin önüne geçin. Tabak boyutunu küçültün.



GÖZ HASARININ ÇÖZÜMÜ KOYU YEŞİL YAPRAKLILARDA

Yaşa bağlı makula dejenerasyonu retinanın ana merkezi hasarlandığından 55 yaş üstünde görme kaybı ile sonuçlanmaktadır. Her ne kadar retinamız A vitamininden oluşsa da, beta karoten, C vitamini, E vitamini ve çinko gözlerimiz için çok önemlidir. Koyu yeşil yapraklı sebzelerden lahana ve pazı ile biber, havuç, yaban mersini gibi besinler sık sık tüketilmelidir. Ayrıca yumurta yüksek dozda lutein içerdiği için, göz hasarını önlemeye yardımcı olur.



KURUYAN CİLTLER İÇİN C VİTAMİNİ

Yazın hem daha fazla terliyoruz hem de deniz tuzu ve havuzlardaki klor nedeniyle cildimiz daha az esnek hale geliyor. Güneş yanıkları ve böcek ısırıkları da sağlıklı bir deriyi engelliyor. Antioksidan ve C vitamini bakımından zengin olan ahududu, yaban mersini, çilek gibi besinler yıpranmış cildi iyileştirir. Yağsız etler, kuru baklagiller, kabuklu yemişler içerdikleri protein ile de önemli rol oynarlar. Bol miktarda su için. Az yağlı süt ürünleri ile kalsiyum ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.