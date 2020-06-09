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Haberler Yaşam Sindirim dostu kavun

Sindirim dostu

Sindirim dostu kavun
Giriş Tarihi: 9.6.2020

Kavun, lezzeti ve güzel kokusu sayesinde yaz aylarında en çok tüketilen meyvelerden biridir. Pek çok çeşidi bulunan kavun aynı zamanda birbirinden farklı vücut sistemlerine yararları ile öne çıkıyor. Kavun düşük kalorili ve oldukça lifli bir besindir. 150 gram yani bir porsiyon kavunda 1,5 gram lif bulunmaktadır. Lif içeriği yüksek olan bu meyve bağırsakların çalışmasına yardımcı olmaktadır. Lifli olduğu için kahvaltıda tüketilebilecek olan kavun uzun süre tokluk sağlamaktadır.

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