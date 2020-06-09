Uyku hastalıklarını hafife almayın!

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki Uyku Tıbbı Merkezi, toplam 10 yatak kapasitesiyle bölgedeki hastalara şifa dağıtıyor. Uykuyla ilgili her hastalığın tanısının konulduğu ve tedavisinin yapıldığı merkez, kapılarını Yeni Asır'a açtı.

UYKUDA ÖLDÜRÜYOR

Aydın ile birlikte diğer bölgelerden de hastaların başvurduğu merkez, özellikle tedavi edilmediğinde ölümcül olan başta uyku apnesi, epilepsi, narkolepsi, huzursuz bacaklar sendromu, REM uykusu davranış bozukluğu, uyurgezerlik, uykusuzluk (insomnia) gibi birçok uyku ve ilişkili hastalıklarına çare oluyor. ADÜ Hastanesi Nöroloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Uyku Tıbbı Merkezi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Utku Oğan Akyıldız, uyku apnesi sendromunun toplumun yüzde 10'unda görülmesine rağmen bilinmeyen bir hastalık olduğunu söyledi. Bu hastalığın tedavisinin Uyku Tıbbı Merkezi'nde CPAP veya BPAP cihazlarıyla yapıldığını kaydeden Akyıldız, "Uyku apnesine sahip olan kişiler uykularında ölmektedirler ve uyanıkken öldürmektedir. Uyku apnesi olan hastalar tedavi olmazlar ise, sonuçta kalp krizi, felç ya da trafik kazası sonrası yaşamlarını yitirme riskleri vardır. Bu önemli hastalığı tanı ve tedavinin yolu da Uyku Tıbbı Merkezleridir. Cihazlarla uygulanan basınçlı hava sonucunda hasta apnelerinden kurtulur ve gayet iyi bir uyku geçirir" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE