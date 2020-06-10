Bu sıcaklarda iyi gider! Bahar cacığı nasıl yapılır? Bahar cacığının tarifi ve malzemeleri...

Yazın sıcak havalarında, yemeklerin yanında buz gibi bir cacık iyi gider. Yapımı pratik, lezzeti şahane olan bu tarif masaların vazgeçilmezidir. Özellikle sıcak havalarda sağlıklı ve serinletici bir lezzet arayanlar için cacık her zaman ilk tercihdir. Bugünkü cacık tarifmiz, klasikten biraz uzak. Bahar cacığı! Bu tarife mutlaka göz atmalısınız! Bu lezzeti denemeyi ihmal etmeyin. Bahar cacığı nasıl yapılır? Bahar cacığının tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

2 adet salatalık

2 adet salçalık kırmızı biber

500 gram yoğurt

Tuz

YAPILIŞI

Salatalıkları alacalı soyun ve dörde bölerek incecik doğrayın. Kırmızı biberlerin sap ve çekirdek kısımlarını çıkardıktan sonra aynı şekilde doğrayın. Salatalık, biber ve tuzu yoğurda ilave edip karıştırın. Dilerseniz kuru nane ekleyerek servis yapın.