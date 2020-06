Enfeksiyonlara karsı bir porsiyon çilek

İlkbahar ve yaz başında tezgahlarda yerini alan çilek, lezzetinin yanı sıra pek çok sağlık yararları sunar. Mükemmel bir lif, C vitamini ve antioksidan kaynağı olan çilek, besleyici bir meyvedir. Sadece bir porsiyon çilek, vücudun günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 150'sini karşılıyor. Bu, vücudun soğuk algınlığı, grip, enfeksiyon ve hastalıklarla savaşmasına yardımcı olmak için esastır. C vitamini ayrıca, sağlıklı DNA'ya zarar veren serbest radikalleri nötralize eden bir antioksidan görevi görür.