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Haberler Yaşam Enfeksiyonlara karsı bir porsiyon çilek

Enfeksiyonlara karsı bir porsiyon çilek

Enfeksiyonlara karsı bir porsiyon çilek
Giriş Tarihi: 10.6.2020

İlkbahar ve yaz başında tezgahlarda yerini alan çilek, lezzetinin yanı sıra pek çok sağlık yararları sunar. Mükemmel bir lif, C vitamini ve antioksidan kaynağı olan çilek, besleyici bir meyvedir. Sadece bir porsiyon çilek, vücudun günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 150'sini karşılıyor. Bu, vücudun soğuk algınlığı, grip, enfeksiyon ve hastalıklarla savaşmasına yardımcı olmak için esastır. C vitamini ayrıca, sağlıklı DNA'ya zarar veren serbest radikalleri nötralize eden bir antioksidan görevi görür.

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