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Haberler Yaşam Gece gezmesi ölümle son buldu

Gece gezmesi ölümle son buldu

Gece gezmesi ölümle son buldu
Giriş Tarihi: 10.6.2020

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Çağrı (32) ve Gizem Cesur çifti, otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu feci şekilde can verdi. Cesur çiftinin, çocuklarını bir yakınına bırakıp, önceki gün satın aldıkları otomobil ile gece gezmesine çıktığı öğrenildi. TIR sürücüsü Rauf K. ise gözaltına alındı.

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