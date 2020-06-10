Kabak ile kötü kolesterolden kurtul

LİF bakımından zengin olan kabak, özellikle kilo vermek isteyenlerin diyet listelerinde ilk sırada yer alan bir sebzedir. Türk ve dünya mutfağında oldukça önemli bir yere sahip olan kabağın düzenli olarak yeteri miktarda tüketilmesi, sağlık açısından önemli faydalar sağlar. Kabak içeriğindeki az miktardaki yağ nedeniyle tam bir kalp dostudur. Ayrıca kabakta bulunan potasyum ve magnezyum gibi vitaminler vücuttaki kötü kolesterol seviyesini düşürerek kalp hastalıkları risklerini en aza indirmede yardımcı olur.