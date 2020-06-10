Klasiklerin dışında! Kivili limonata nasıl yapılır? Evde kivili limonata nasıl yapılır? İşte kivili limonata tarifi...

Yaz aylarına özel bir limonata tarifmiz var. Üstelik klasik tariflerin çok dışında! Kivili limonatayı daha önce denediniz mi? Eğer denemediyseniz, bu tarife mutlaka göz atmalısınız! Bu lezzet yaz aylarında, sofralarınızın baş köşesinde yerini alacak! Bizden söylemesi... Kivili limonata nasıl yapılır? Evde kivili limonata nasıl yapılır? İşte kivili limonata tarifi...

MALZEMELER

3 adet kivi

3 su bardağı limonata

5-6 adet buz parçası

LİMONATA İÇİN:

6 adet limon

3 yemek kaşığı toz şeker

3-4 dal nane

YAPILIŞI

Limonların kabuklarını rendeleyip geniş bir kaba alın. Üzerine toz şeker, 2 adet limonun suyu ve nane ekleyip bir gece dinlendirin. Ertesi gün suyunu süzüp posasını atın. Suyuna soğuk su ilave edip iyice karıştırın. Kivilerin kabuklarını temizleyin. Kivi, limonata ve buzu birlikte blenderden geçirin. Bardaklara pay edip soğuk olarak servis yapın.