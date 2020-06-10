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Haberler Yaşam Klasiklerin dışında! Kivili limonata nasıl yapılır? Evde kivili limonata nasıl yapılır? İşte kivili limonata tarifi...

Klasiklerin dışında! nasıl yapılır? Evde kivili nasıl yapılır? İşte kivili limonata tarifi...

Daha önce denediniz mi? Bu tarif herkesin damak zevkine uymaz diye düşünebilirsiniz. Ancak lezzeti sayesinde, yaz aylarının vazgeçilmezi olacak. Bu lezzeti denediğinizde klasik tarifinden uzaklaşabilirsiniz. Kivili limonata nasıl yapılır? Evde kivili limonata nasıl yapılır? İşte kivili limonata tarifi...

Klasiklerin dışında! Kivili limonata nasıl yapılır? Evde kivili limonata nasıl yapılır? İşte kivili limonata tarifi...

10.06.2020, 17:47 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020,18:11

Yaz aylarına özel bir limonata tarifmiz var. Üstelik klasik tariflerin çok dışında! Kivili limonatayı daha önce denediniz mi? Eğer denemediyseniz, bu tarife mutlaka göz atmalısınız! Bu lezzet yaz aylarında, sofralarınızın baş köşesinde yerini alacak! Bizden söylemesi... Kivili limonata nasıl yapılır? Evde kivili limonata nasıl yapılır? İşte kivili limonata tarifi...

MALZEMELER

3 adet kivi

3 su bardağı limonata

5-6 adet buz parçası

LİMONATA İÇİN:

6 adet limon

3 yemek kaşığı toz şeker

3-4 dal nane

YAPILIŞI

Limonların kabuklarını rendeleyip geniş bir kaba alın. Üzerine toz şeker, 2 adet limonun suyu ve nane ekleyip bir gece dinlendirin. Ertesi gün suyunu süzüp posasını atın. Suyuna soğuk su ilave edip iyice karıştırın. Kivilerin kabuklarını temizleyin. Kivi, limonata ve buzu birlikte blenderden geçirin. Bardaklara pay edip soğuk olarak servis yapın.

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