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Haberler Yaşam Maskeyi gözüne takan gençle görüştü

Maskeyi gözüne takan gençle görüştü

Maskeyi gözüne takan gençle görüştü
Giriş Tarihi: 10.6.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Haziran'da sosyal medya hesabından, "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz" notu ile maskeyi gözüne takarak yolculuk eden bir gencin fotoğrafını paylaştı. Mersin Toroslar'da market işleten 1 çocuk babası Hamza Tatlı olduğu ortaya çıkan genç ise yanındaki kadının kanser hastası annesi Azize Tatlı olduğunu belirterek, "Günde 19 saat çalışıyorum, annemi hastaneye götürürken yorgun düştüm. Cam kenarında gözüme güneş gelince maskeyi yüzüme taktım" dedi.

ANNESİNE YARDIM EDECEK
Bu açıklamanın ardından Bakan Koca'nın kendisini aradığını söyleyen Tatlı, "Bakanımız fotoğrafı topluma bir mesaj vermek için paylaştığını söyledi. Ben de maskeyi kanser hastası annemi hastaneye götürürken günün yorgunluğu yüzünden gözüme taktığımı belirtim. Bakanımız sağolsun annemin tedavisiyle ilgileneceklerini söyledi. Nazik davranışından dolayı kendisine teşekkür ederim" diye konuştu.

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