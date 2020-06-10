Müge Anlı canlı izle 10 Haziran Çarşamba!

Atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün yeni bölümleri ile ekranlarda olmaya devam ediyor. Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? Sinop'taki akılalmaz yangın! Küle dönen evdeki 3 kişi nerede? Kuşkuya yol açan lüks araç detayı! Şoke eden iddialar, korkunç şüpheler... Bahçedeki toprak çöküntüsü, dağdaki kazı alanı, Sinop yangınındaki soru işaretleri Müge Anlı canlı yayınında!

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Pakize Tecimen'in kardeşi bulundu! Vefat eden abisinin vasiyeti üzerine abisinin 1982 doğumlu oğlu Hüseyin Taşdemir'in bulunmasını isteyen Turan Taşdemir neler anlattı.İstanbul'da kaybolan Levent Karaduman nerede? 23 Mart'ı 24 Mart'a bağlayan gece kayıplara karışan ve yaklaşık 15 aydır hiçbir izine ulaşılamayan 18 yaşındaki Sümeyye Çalıcıoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor.