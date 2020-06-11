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Antikor testleri pazartesi başlıyor

Antikor testleri pazartesi başlıyor
Giriş Tarihi: 11.6.2020

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, korona virüsüne karşı bağışıklık oranlarını verecek antikor testlerinin 81 ilde pazartesi günü yapılmaya başlanacağını söyledi. Prof. Özkan, "Sağlık personelimiz 81 ilde 153 bin kadar haneye giderek haneden bir kişiyi örnek seçecek. Kişiye PSR testi yapacak. Biraz da kan örneği alıp antikor bakılacak. Bu antikor da bize hastalık geçirip geçirmediğini, bağışıklık kazanıp kazanmadığını gösterecek. Bu, bize hastalıkla mücadelede yeni bilgiler sağlayacak" dedi.

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