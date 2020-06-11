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Haberler Yaşam Çok sevdiği bisikleti canından etti

Çok sevdiği bisikleti canından etti

Çok sevdiği bisikleti canından etti
Giriş Tarihi: 11.6.2020

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bisikleti ile rampa aşağı inerken düşen çocuk, bisikletin direksiyonunun karnına saplanması sonucu yaşamını yitirdi. Olay Orhaniye Mahallesi Kumla Caddesi üzerinde meydana geldi. Gemlik istikametinden Küçük Kumla istikametine bisikleti ile seyreden 13 yaşındaki Mehmet Kantar, yokuş aşağıya indiği sırada freni tutmayınca yol üzerindeki bir traktör römorkuna çarpıp düştü. Çarpmanın etkisiyle bisikletin direksiyon demiri karnına saplanan Kantar ağır yaralı halde kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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