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Dişlerinizi besleyin

Temiz ve ışıltılı bir gülüşe sahip olmanın altında şüphesiz düzenli bir diş temizliği yatar. Ancak sağlıklı diş ve diş etine sahip olmak için temizliğin yanı sıra ağız ve diş dostu besinlerin de tüketilmesi gerekiyor.

Dişlerinizi besleyin
Giriş Tarihi: 11.6.2020

Diş sağlığını koruyabilmek için yalnızca diş temizliği kurallarına dikkat etmenin yeterli olmadığını söyleyen Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Aslıhan Üşümez, diş çürüklerini önleyen ve ağız sağlığını destekleyen besinlere de dikkat çekiyor. Üşümez, "Temizlik uygulamalarının yanında aynı zamanda diş minesini koruyan, kalsiyum ve fosfor açısından zengin gıdaların tüketilmesine özen gösterilmesi gerekiyor. Bunların başında ise süt ve süt ürünleri, bazı meyveler ve balık geliyor" ifadelerini kullandı.

DOĞAL DİŞ FIRÇALARI
Üşümez, "Başta çekirdekler, fındık ve yer fıstığı olmak üzere kuru yemiş çeşitlerinin tüketimi, içeriğindeki mineraller ve koruyucu özellikteki doğal yağlar ile çürük oluşumunu önlerken, tükürük yapısının da güçlenmesine yardımcı olur" diye konuştu. Bu mineral ve yağların diş minesini kuvvetlendirdiğini belirten Üşümez, "İçerdikleri birtakım enzimler nedeniyle çilek ve kivi de, diş temizlemede büyük pay sahibidir. Ekstra çiğneme gerektiren kereviz de sert yapısıyla diş aralarını temizlerken, dişteki çürüklere neden olan bakterileri öldürür" dedi.

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