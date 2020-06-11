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Dolgu değil arı

Dolgu değil arı
Giriş Tarihi: 11.6.2020

Karantina günlerini ailesiyle birlikte geçiren Demet Evgar, şişmiş dudağını sosyal medya hesabından paylaştı ve 'Dolgu yaptırdım, mutluyum' dedi. Ünlü oyuncu Demet Evgar, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı videolarla hayranlarını önce şoka uğrattı sonra gerçeği söyledi. Şişmiş dudağını paylaşarak "Botoks değil dolgu. Çok doğal oldu. Kendimi iyi hissediyorum" diyen Evgar, daha sonra aslında ne olduğunu anlattı ve dudağını arı soktuğunu açıkladı: "Önce dudağımı arı soktu. 15 dakika sonra da merdivenlerden yuvarlandım. Beni sokan arı terliğimin içine saklandığından kendisi tarafından ikinci kez bu defa ayağımın üstünden sokuldum. Nazar konseptli bir gündü. Şimdi iyiyim"

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