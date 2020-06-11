EBA TV canlı izle 11 Haziran Perşembe!

TRT EBA TV ile uzaktan eğitim devam ediyor. EBA TV ile ister televizyondan ister internet üzerinden ders takipleri yapılabiliyor. Milyonlarca öğrenci pandemi sürecinde derslerini uzaktan eğitim yoluyla aldı. Peki bugün hangi dersler var? İşte 11 Haziran Perşembe EBA TV canlı izleme sayfası...
EBA TV İlkokul CANLI YAYIN
EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN
EBA TV Lise CANLI YAYIN
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