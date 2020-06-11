Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 11 Haziran Perşembe!

Milyonlarca öğrenci EBA TV ile derslerini görmeye devam ediyor. Koronavirüs vakalarının çıktığı günden itibaren öğrenciler derslerini TRT EBA TV ile görüyor. 9.00-15.00 saatleri arasında öğrenciler derslerini ve sonrasında da ders tekrarlarını alıyor. İşte 11 Haziran Perşembe EBA TV canlı izleme sayfası...

11.06.2020, 09:11