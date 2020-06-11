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Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 11 Haziran Perşembe!

canlı izle !

Milyonlarca öğrenci ile derslerini görmeye devam ediyor. Koronavirüs vakalarının çıktığı günden itibaren öğrenciler derslerini TRT EBA TV ile görüyor. 9.00-15.00 saatleri arasında öğrenciler derslerini ve sonrasında da ders tekrarlarını alıyor. İşte EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV canlı izle 11 Haziran Perşembe!

11.06.2020, 09:11

TRT EBA TV ile uzaktan eğitim devam ediyor. EBA TV ile ister televizyondan ister internet üzerinden ders takipleri yapılabiliyor. Milyonlarca öğrenci pandemi sürecinde derslerini uzaktan eğitim yoluyla aldı. Peki bugün hangi dersler var? İşte 11 Haziran Perşembe EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV Lise CANLI YAYIN

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