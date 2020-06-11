Eşiyle sevgili olan çocukluk arkadaşını öldürdü

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan bir parkta, 3 çocuk sahibi Mustafa E., boşanma aşamasındaki eşi S.E. ile sevgilisi Tolga Varlıoğlu (31), konuşmak için bir araya geldi.

Aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan taraflar arasındaki konuşma kısa sürede tartışmaya döndü.

SİLAHLA ÇOCUKLUK ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Tolga Varlıoğlu tartışma sırasında, Mustafa E.'den eşiyle boşanmasını, kendisinin S.E. ile evleneceğini söyledi. Bunun üzerine Mustafa E. ise yanında getirdiği silah ile 4 el ateş ederek Varlıoğlu'nu vurdu.

ZANLI KAYIPLARA KARIŞTI

Polis ekipleri ise zanlı Mustafa E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Varlıoğlu'nun olay yerine gelen akrabaları sinir krizi geçirirken, polis olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.