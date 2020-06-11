  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam ‘Hastanede ölümün kıyısından döndüm’

‘Hastanede ölümün kıyısından döndüm’

‘Hastanede ölümün kıyısından döndüm’
Giriş Tarihi: 11.6.2020

Aydın'da koronadan 25 gün yoğun bakımda kalan Yaşar Akkaya (58), İmmün Plazma ve Ekstrakorporeal Sitokin Hemadsorbsiyon tedavilerinin birlikte ilk kez uygulanmasıyla kurtuldu. Efeler'de yaşayan evli ve 2 kız babası Akkaya, 1.5 ay önce bir yakınının cenazesine katıldıktan sonra rahatsızlandı. Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan testte kanında korona virüsü tespit edilen Akkaya, ilaçla tedavisi sonuç vermeyince yoğun bakıma alındı. 25 gün yoğun bakımda ölümle pençeleşen Yaşar Akkaya, İmmün Plazma ve Ekstrakorporeal Sitokin Hemadsorbsiyon tedavilerinin birlikte uygulanmasıyla hayata tutunabildi. Taburcu olan Akkaya'nın evinde karantina süresini tamamlamasının ardından yapılan testleri temiz çıktı. Virüsün çok tehlikeli olduğunu belirten Akkaya, "Bir cenazeye katıldım, virüs bulaştı. Bana bir şey olmaz demeyin. Doktorların insanüstü gayreti olmasa, hayatta değildim. Virüsü yenmek hiç kolay değil. Ben ölümün kıyısından döndüm" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Hastanede ölümün kıyısından döndüm’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA