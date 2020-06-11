‘Hastanede ölümün kıyısından döndüm’

Aydın'da koronadan 25 gün yoğun bakımda kalan Yaşar Akkaya (58), İmmün Plazma ve Ekstrakorporeal Sitokin Hemadsorbsiyon tedavilerinin birlikte ilk kez uygulanmasıyla kurtuldu. Efeler'de yaşayan evli ve 2 kız babası Akkaya, 1.5 ay önce bir yakınının cenazesine katıldıktan sonra rahatsızlandı. Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan testte kanında korona virüsü tespit edilen Akkaya, ilaçla tedavisi sonuç vermeyince yoğun bakıma alındı. 25 gün yoğun bakımda ölümle pençeleşen Yaşar Akkaya, İmmün Plazma ve Ekstrakorporeal Sitokin Hemadsorbsiyon tedavilerinin birlikte uygulanmasıyla hayata tutunabildi. Taburcu olan Akkaya'nın evinde karantina süresini tamamlamasının ardından yapılan testleri temiz çıktı. Virüsün çok tehlikeli olduğunu belirten Akkaya, "Bir cenazeye katıldım, virüs bulaştı. Bana bir şey olmaz demeyin. Doktorların insanüstü gayreti olmasa, hayatta değildim. Virüsü yenmek hiç kolay değil. Ben ölümün kıyısından döndüm" dedi.

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