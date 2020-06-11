İnekli park!

CHP'li Şeniz Doğan'ın belediye başkanlığını yaptığı Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan parklar, bakımsızlık nedeniyle büyüyen çimler biçilmediği için hayvanların otlak yeri oldu.



Sitelerin ortasında yer alan ve adeta meraya dönüşen parklarda artık inekler otluyor. Şehir merkezinde dolaşan hayvanları gören vatandaşlar, "Bu rezalete son verilsin" diye tepki gösterdi.

Sebahattin ALP