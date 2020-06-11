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Haberler Yaşam Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 11 Haziran Perşembe hava durumu...

'den son dakika yağış uyarısı! 'de hava nasıl olacak? İşte 11 Haziran Perşembe ...

'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? merak ediliyor. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, , Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Bayburt hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile , , , Adana, Osmaniye, K. Maraş, Hatay ve Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Yozgat, , Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İşte 11 Haziran Perşembe ....

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 11 Haziran Perşembe hava durumu...

11.06.2020, 09:53

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? 'de bugün hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayınladı.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Ülkemizin batı ve doğu kesimlerinde batı ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Yozgat, , Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel doğu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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