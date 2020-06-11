Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayınladı.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Ülkemizin batı ve doğu kesimlerinde batı ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel doğu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 11 Haziran Perşembe hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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