Müge Anlı canlı izle 11 Haziran Perşembe!

Atv'nin sevilerek takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün yeni bölümleri izleyicisyle buluşmaya devam ediyor. İlgi ile izlenen programda yaşananlar güne damgasını vuruyor. Sinop'ta esrarengiz yangın! "Bu senin son çayın olur" demişti... Gizemli siyah araba kimin ya da kimlerin? Kayıp üç kişiye ne oldu? İşte 11 Haziran Perşembe Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Levent Karaduman'ın yıllardır hiçbir yerde izine rastlanmadı! Şüpheler kimi işaret ediyor? Denizli'deki şüpheli kayıp dosyası az sonra Müge Anlı'da! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

SİNOP'TAKİ AHŞAP EV YANGININDA SON DURUM!

Sinop'ta ahşap bir evde çıkan yangında karısı, çocuğu ve anneannesini kaybeden Erdal Özkaya ailesini arıyor. Yangından arta kalan enkaz arasında yapılan çalışmada 3 kişinin izine rastlanmaması durumu şüpheli hale getirirken, yangından önce evde bulunan kişi, ''Bu son çayın olur'' ifadesini kullandı mı?