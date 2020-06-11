Polisin alkollü sahısla imtihanı

Muğla'da aldığı aşırı alkol nedeniyle sokak ortasında sızıp kalan şahıs, emniyet güçlerine zor anlar yaşattı. Bir şahsın bahçe duvarının dibinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar olayı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve bekçiler, alkollü olduğu anlaşılan şahsı uyandırmak için büyük çaba harcadı. Polisin ısrarlı çabalarıyla uyanmayı başaran şahıs, uzun süre konuşamadı. Ambulansa binmeyi kabul etmeyen şahıs, daha sonra olay yerinden polis ve bekçilerin gözetiminde uzaklaştı.

FERDİ YAVUZ