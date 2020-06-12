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Haberler Yaşam 12 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü

12 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü

Yaylaya çıkan bir çocuğun oynadığı uzun namlulu silah kazara ateş alınca, 10 yaşındaki vurularak hayatını kaybetti.

12 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü

12.06.2020, 19:22

Van'ın Gürpınar ilçesinde, ailesiyle beraber Keşiş Köyü Yaylası'na gelen 12 yaşındaki B.K., henüz kime ait olduğu belirlenemeyen uzun namlulu silahla oynamaya başladı.

ARKADAŞINI VURDU

Bu sırada kazara ateş alan silahtan çıkan mermi, B.K.'nin karşısında olan 10 yaşındaki arkadaşı Yusuf Karakoç'un başına isabet etti. Karakoç, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine gelen jandarmanın yaptığı incelemenin ardından çocuğun cenazesi, otopsi için Gürpınar ilçesine gönderildi. B.K. ise jandarma gözetimine alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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