Nüfus yaşlandıkça hastalıklar da artıyor

Ülkemizde yaşlı nüfus oranının giderek artması, yaşlılık dönemi hastalıklarının daha çok görülmesine neden oluyor. Özel Egepol Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Adnan Gündoğdu, ileri yaşta ortaya çıkan ve serum testosteron düzeylerindeki yetersizlikle kendini gösteren androjen eksikliği veya hipogonadizm (testis fonksiyonlarındaki yetersizlik) rahatsızlıklarının yaşam kalitesini düşürdüğünü söyledi. Bu rahatsızlıkların cinsel arzu azalması, unutkanlık, hafıza kaybı, konsantrasyon güçlüğü gibi belirtilerle ortaya çıktığını hatırlatan Gündoğdu, "Uykusuzluk, kas gücünde ve kitlesinde kayıp, kemik yoğunluğunun azalması, osteoporoz ve vücut yağında artış gibi bulgular da hastalığın önemli belirtileri arasında yer alıyor" dedi. Tedavinin amacından bahseden Gündoğdu, "Serum testosteron düzeylerini fizyolojik sınırlara çekerek androjen yetersizliği bulgularını düzeltmektir" dedi.

ŞENOL KANTÜRK