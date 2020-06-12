Sığla yağı yaraları iyileştiriyor

Tütsü ya da buhur isimleri ile de bilinen sığla yağı, çok uzun yıllardır kutsal ve tıbbi amaçlar için kullanılmaktadır. Mısır Medeniyeti'nde mumyalama amacıyla kullanılan, daha sonra sağlık yararları keşfedilen sığla yağı, antiseptik özelliği nedeniyle yaraların iyileşmesini kolaylaştırır. Başta ülser, gastrit ve reflü gibi mide ya da bağırsak rahatsızlıklarının iyileştirilmesinde yardımcı olan sığla yağı, ayrıca sindirimi de kolaylaştırır.