Astım çocuğa aile mirası

Uzmanlar, anne ve babası astımlı olan çocuklarda astım olma ihtimali yüzde 70 iken, ebeveynlerden sadece birinde astım varsa olasılığın yüzde 30 olduğunu söylüyor. Uzm. Dr. Meltem Yiğit, astımın toplum genelinin yüzde 6-10'unda görülen, tanı almamış veya isim konulmamış vaka sayısının çok olduğu bir hastalık olduğunu söyledi. İzmir Kent Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Yiğit, astımın bulaşıcı olmadığını, genetik yatkınlıkla birlikte birçok faktörün eşlik ettiği bir hastalık olduğunu belirtti.

"ENDİŞEYE KAPILMAYIN"

AİLELERİN yersiz endişeye kapılmasını istemediklerini belirten Yiğit, "Astım tanısı alan çocuk, uygun tedavi edildiği takdirde normal arkadaşlarından hiç bir farkının olmayacağını bilerek davranılması çocuğun fizik ve ruhsal gelişimi açısından uygun olacaktır" dedi.