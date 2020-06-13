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Boşanma davası açan karısının boğazını kesti

Boşanma davası açan karısının boğazını kesti
Giriş Tarihi: 13.6.2020

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 2 çocuk annesi Nermin Yumuşak (39), boşanma davası açtığı eşi İbrahim Yumuşak (41) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü.

KASTAMONU'YA GİTTİ
Olay, Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Elif Sokak'ta, bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Nermin Yumuşak, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi İbrahim Yumuşak'a boşanma davası açıp, 2 çocuğu ile evi terk etti. BAŞKA bir ev kiralayıp yaşamaya başlayan Yumuşak, korona virüs salgını nedeniyle okullardaki eğitime ara verilince çocuklarını da alıp, Kastamonu'daki ailesinin yanına gitti. Normalleşme süreci ile birlikte Çerkezköy'e dönen Nermin Yumuşak, 2 gün önce çocuklarını yeniden Kastamonu'daki ailesinin yanına gönderdi. EŞİNİN yalnız olduğunu öğrenen İbrahim Yumuşak, dün sabah saat 09.00 sıralarında, Nermin Yumuşak'ın evine gitti. Ancak çift arasında tartışma çıktı.

POLİSE TESLİM OLDU
BU sırada İbrahim Yumuşak, yanında getirdiği bıçakla, eşinin boğazını kesti, ardından da Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, eşini öldürdüğünü söyledi. Adrese giden polis ekipleri, Nermin Yumuşak'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

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