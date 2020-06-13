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Haberler Yaşam Cezaevinden kaçtı otomobil çaldı

Cezaevinden kaçtı otomobil çaldı

Cezaevinden kaçtı otomobil çaldı
Giriş Tarihi: 13.6.2020

Aydın'ın Nazilli ilçesinde cezaevinden kaçan ve kendisini Muğla'ya götürmesi için anlaştığı şoförü gasp edip otomobilini çalan Aydın Ergül, Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaza yaptı. 3 tütün işçisini yaraladıktan sonra yaya olarak yeniden kaçan firarinin Karabağlar Yaylası'nda başka bir otomobil çalarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Menteşe'nin tüm çıkışlarında güvenlik önlemleri alan polis ekipleri her yerde firari Ergül'ü arıyor.

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