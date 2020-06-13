Hacer’in korkunç ölümü

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde ekmek pişirdiği sırada tandıra düşen 2 yaşındaki kızını kurtarmak isteyen anne Hacer Ergül (27), yanarak hayatını kaybetti. Çığlık sesiyle tandıra gelen ve anne Ergül'ün cansız bedeniyle karşılaşan köylüler, vücudunda derin yanıkların bulunduğu minik Ayşegül'ü ise ağır yaralı olarak tandırdan çıkardı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, köyde çobanlık yaparak geçimini sağlayan acılı eş Fuat Ergül ve yakınlarını teselli etti.



