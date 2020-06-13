  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı! İşte 13 Haziran Cumartesi hava durumu...

! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı! İşte 13 Haziran Cumartesi hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? 'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege( ve Aydın'ın kıyı kesimleri hariç), Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adana ve Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, , Samsun çevreleri ve Kastamonu ile 'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 13 Haziran Cumartesi ...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı! İşte 13 Haziran Cumartesi hava durumu...

13.06.2020, 10:32

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? 'de bugün hava nasıl olacak? soruları merak ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, , Samsun çevreleri ve Kastamonu ile 'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi beklenen olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı! İşte 13 Haziran Cumartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA