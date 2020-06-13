Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? soruları merak ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Samsun çevreleri ve Kastamonu ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi beklenen olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı! İşte 13 Haziran Cumartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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