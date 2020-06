Japonya’daki intihar ormanında intihar vakası!

Japonya'da Fuji Dağı'nın kuzeybatısında yer alan ve intihar ormanı olarak bilinen Aokigahara Ormanı'nı ziyaret eden Türk vatandaşları, bir kişinin ağaca asılmış bedeniyle karşılaştı. Bahsi geçen cesedin bir erkeğe ait olduğu ve 20 gündür ormanda bulunduğu ifade edildi. Türk vatandaşlarının ihbarını değerlendiren Japon güvenlik güçleri, cesedi ağaçtan alındığı ifade edildi. Japonya'da her yıl yüzlerce kişi intihar etmek için 'İntihar Ormanı' olarak bilinen Aokigahara'ya gidiyor.





HER YIL YÜZLERCE KİŞİ İNTİHAR EDİYOR

Ormanlar insanların rahatlatıcı aktiviteler, temiz hava almak için tercih ettiği yerler olsa da, Japonya'da Fuji Dağı'nın eteğindeki Aokigahara Ormanı, intihar amaçlı kullanılıyor. Her yıl burada yüzlerce kişinin intihar etmesinden dolayı adına 'intihar ormanı' deniliyor. Kyochi Watanabe isimli müzisyen de ormanda John Lennon'un Imagine (Hayal et) şarkısını çalarak insanları intihardan vazgeçirmeyi umduğunu söylüyor.

DHA