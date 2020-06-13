Karanfıl çayı cildi güzelleştiriyor

KARANFİL çayının içeriğindeki bileşenlerin iltihap önleyici ve ateş düşürücü özelliği bulunuyor. Karanfil aynı zamanda içerdiği güçlü antioksidanlarla kırışıklıkları, yaşlılık belirtilerini ve cilt lekelerini azaltıyor. Çayını hazırlamak için kaynamış bir bardak suyun içine havanda biraz ezilmiş 7-8 adet karanfil ilave edip 5-10 dakika beklemek yeterli.
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