  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Virüsü yendi, plazma bağışçısı olmak istiyor

Virüsü yendi, plazma bağışçısı olmak istiyor

Virüsü yendi, plazma bağışçısı olmak istiyor
Giriş Tarihi: 13.6.2020

Aydın'da, 'Kovid-19' testi pozitif çıkan ve 25 gün yoğun bakımda kalan Yaşar Akkaya (58) İmmün Plazma ve Ekstrakorporeal Sitokin Hemadsorbsiyon tedavilerinin birlikte ilk kez uygulanmasıyla hayata tutundu. "Ölümün kıyısından döndüm" diyen Akkaya, yaşadıklarını Yeni Asır'a anlattı.

VİRÜSÜN çok tehlikeli olduğunu dile getiren Akkaya, "Sadece bir cenazeye katıldım, bana virüs bulaştı. Kimse bana bir şey olmaz demesin. Doktorlarımın insanüstü gayretleri olmasa belki de şu an hayatta değildim. Virüs bulaşırsa onu yenmek hiç kolay bir iş değil. Bu yüzden herkes önlemlerini alsın ve kuralları uysun" diye konuştu.

YAŞAR Akkaya, kendisini kanıyla hayatta tutan kişinin kim olduğu bilmediğini ancak kendisinin de uygun görülmesi halinde plazma bağışçısı olmak istediğini ifade etti.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Virüsü yendi, plazma bağışçısı olmak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA