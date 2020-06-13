Virüsü yendi, plazma bağışçısı olmak istiyor

Aydın'da, 'Kovid-19' testi pozitif çıkan ve 25 gün yoğun bakımda kalan Yaşar Akkaya (58) İmmün Plazma ve Ekstrakorporeal Sitokin Hemadsorbsiyon tedavilerinin birlikte ilk kez uygulanmasıyla hayata tutundu. "Ölümün kıyısından döndüm" diyen Akkaya, yaşadıklarını Yeni Asır'a anlattı.



VİRÜSÜN çok tehlikeli olduğunu dile getiren Akkaya, "Sadece bir cenazeye katıldım, bana virüs bulaştı. Kimse bana bir şey olmaz demesin. Doktorlarımın insanüstü gayretleri olmasa belki de şu an hayatta değildim. Virüs bulaşırsa onu yenmek hiç kolay bir iş değil. Bu yüzden herkes önlemlerini alsın ve kuralları uysun" diye konuştu.



YAŞAR Akkaya, kendisini kanıyla hayatta tutan kişinin kim olduğu bilmediğini ancak kendisinin de uygun görülmesi halinde plazma bağışçısı olmak istediğini ifade etti.

KAZIM YÖRÜKCE