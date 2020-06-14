İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 14 Haziran Pazar hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Trakya, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Kütahya, Uşak, Göller yöresi, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve doğusu ile Kırıkkale çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile yağış alan yerlerde yağış anında batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.