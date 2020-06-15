Bingöl’de 5.7’lik deprem: 3 yaralı

Dün saat 17:24'te Bingöl'de meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Karakolu Komutanlığı'na ait iki gözetleme kulesi çöktü. Yıkım sonucunda bir güvenlik korucusu göçük altında kalırken, 2 korucu da hafif şekilde yaralandı. Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir" denildi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.7 olarak bildirdi.