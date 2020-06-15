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’cü kadın doktor merdiven altından çıktı

'da üyeliği suçundan aranan kadın doktor A.İ, kaldığı evin merdiven altında yaptığı gizli odada yakalandı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, FETÖ/ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

FETÖ’cü kadın doktor merdiven altından çıktı
Giriş Tarihi: 15.6.2020

SORGUSU DEVAM EDİYOR
Bu kapsamda harekete geçen jandarma ekipleri, Elazığ'da aile hekimi olarak görev yaparken 2016 yılında terör örgütü FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen A.İ. adlı kadının merkeze bağlı Örençay köyünde olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerinin belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda A.İ, kaldığı evin merdiven altında yaptığı gizli odada yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheli A.İ'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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