FETÖ’cü kadın doktor merdiven altından çıktı

SORGUSU DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda harekete geçen jandarma ekipleri, Elazığ'da aile hekimi olarak görev yaparken 2016 yılında terör örgütü FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen A.İ. adlı kadının merkeze bağlı Örençay köyünde olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerinin belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda A.İ, kaldığı evin merdiven altında yaptığı gizli odada yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheli A.İ'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.