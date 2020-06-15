İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 15 Haziran Pazartesi hava durumu...

Hava bugün nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sıcaklıkların yükselmesi ile birlikte tatil planları da yapılmaya başlandı. Peki İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illlerde yağış bekleniyor?

HAVA SICAKLIĞI: Güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı Karadeniz'in Sinop kıyıları dışında kalan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.