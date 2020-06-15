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İzmir ! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 15 Haziran Pazartesi hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Hava sıcaklıkları artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile , , Yozgat, , , ve çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in kıyıları dışında kalan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İşte 15 Haziran Pazartesi ...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 15 Haziran Pazartesi hava durumu...

15.06.2020, 09:43

Hava bugün nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sıcaklıkların yükselmesi ile birlikte tatil planları da yapılmaya başlandı. Peki İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illlerde yağış bekleniyor?

HAVA SICAKLIĞI: Güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı Karadeniz'in kıyıları dışında kalan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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