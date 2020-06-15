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Haberler Yaşam Son dakika: YKS giriş yerleri belli oldu! YKS giriş belgesi sorgulama...

Son dakika: giriş yerleri belli oldu! YKS giriş belgesi sorgulama...

Son dakika haberi... Milyonlarca adayın merakla beklediği sınav giriş yerleri açıklandı. , YKS adaylarının sınava giriş belgelerini ais.osym.gov.tr internet adresinden erişime açtı. İşte YKS sınav giriş belgesi sorgulama...

Son dakika: YKS giriş yerleri belli oldu! YKS giriş belgesi sorgulama...

15.06.2020, 14:38 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020,14:57

ÖSYM, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) adaylarının sınava giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 27 Haziran 2020'de uygulanacak 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020'de uygulanacak 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

2020-YKS TYT ve 2. oturum AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra; YKS 3. oturum YDT için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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