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Şüpheli araçtan 3 milyon liralık uyuşturucu çıktı

Şüpheli araçtan 3 milyon liralık uyuşturucu çıktı
Giriş Tarihi: 15.6.2020

Bursa'da polis ekiplerinin kovalamaca sonucu yakaladığı otomobilde 3 milyon liralık bonzai ele geçirildi. Gemlik ilçesinde otoyol üzerinde bir araç durdurulurken, diğer otomobildekiler kaçmaya başladı. Ekipler, Orhangazi gişelerinde bulunan bariyere çarpıp kaçan otomobilin peşine düştü. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobil, mezarlık duvarına çarptı. Bir şüpheli kaçarken, yaralı sürücü tedaviye alındı. Otomobilin bagajında piyasa değeri 3 milyon TL olan 31 kilo bonzai ele geçirildi.

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