İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 16 Haziran Salı hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? İzmir'de bugün hava sıcaklığı ne kadar? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Meteoroloji bugünün hava durumunu paylaştı. İşte 16 Haziran Salı hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.