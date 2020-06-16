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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 16 Haziran Salı hava durumu...

! 'den son dakika yağış uyarısı! İşte 16 Haziran Salı hava durumu...

'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, 'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul , ve çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 16 Haziran Salı ...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 16 Haziran Salı hava durumu...

16.06.2020, 09:33

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? 'de bugün hava sıcaklığı ne kadar? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. bugünün hava durumunu paylaştı. İşte 16 Haziran Salı ...

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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